Une nouvelle loterie pour la Fondation de la Maison Desjardins

La Fondation de la Maison Desjardins annonce le lancement officiel d’une nouvelle loterie hebdomadaire, la Chasse à l’as de cœur.

Selon l’organisation, cette nouvelle activité de financement succède la loterie moitié-moitié, et propose une formule encore plus captivante où le suspense grandit de semaine en semaine, jusqu’à ce que l’as de cœur soit découvert. Les participants peuvent se procurer leurs billets sur le site web de la Fondation, ou directement à la Maison Desjardins.

Chaque semaine, un billet sera tiré au sort. Si la personne gagnante découvre l’as de cœur parmi les cartes encore en jeu, elle remportera le gros lot cumulé. Sinon, elle gagnera le prix hebdomadaire, et le montant du gros lot continuera de croître jusqu’à ce que l’as de cœur soit trouvé.

« Avec La Chasse à l’as de cœur, nous voulions offrir une expérience encore plus dynamique et engageante à nos participants. Nous espérons que notre communauté répondra présente, et adoptera cette nouvelle formule qui favorisera un engagement durable. », mentionne Audrey Dumais, directrice adjointe à la Fondation de la Maison Desjardins.

Jouer pour faire une différence

Tous les profits générés par La Chasse à l’as de cœur serviront à soutenir la mission de la Fondation de la Maison Desjardins. Les sommes recueillies permettent d’offrir des soins palliatifs spécialisés sans frais aux personnes en fin de vie, et d’accompagner leurs proches dans un environnement chaleureux, humain et empreint de compassion.

Pour plus de détails, consultez les modalités de la loterie Chasse à l’as de cœur sur le site web www.maisondesjardins.com.

Source : Fondation de la Maison Desjardins