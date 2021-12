Une nouvelle maison pour le Centre-Femmes La Passerelle

Devant les membres du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, l’équipe a annoncé l’achat d’une nouvelle maison, située au 542 boulevard Hébert à Saint-Pascal.

À l’automne 2022, tous les services du Centre-Femmes seront offerts aux femmes du Kamouraska dans ce nouvel endroit. D’ici ce temps, les services sont maintenus au 710 rue Taché à Saint-Pascal.

« L’objectif de cette acquisition vise principalement d’améliorer notre offre de services afin de mieux joindre les femmes du Kamouraska. Nous souhaitons être davantage au cœur de notre communauté. Nous sommes ici très à l’étroit présentement. Notre capacité d’accueil pour nos ateliers éducatifs passera du simple au double », mentionne Pascale Dumont-Bédard, coordonnatrice.

Les services à l’intérieur des nouveaux bureaux ainsi que le milieu de vie des femmes seront offerts au 1er et au 2e étage. Au rez-de-chaussée, une salle multifonctionnelle ainsi qu’un bureau pourront avoir pignon sur rue et seront indépendants du Centre-Femmes. Ils seront donc disponibles pour des organismes ou des entreprises du milieu. Par exemple, une organisation qui n’a pas présentement de bureau permanent à Saint-Pascal pourra utiliser cet espace en location pour des rencontres individuelles ou de groupes.

Travaux

Une inspection indépendante effectuée démontre la solidité et la qualité du bâtiment. Il y aura différents travaux d’amélioration et de mise aux normes à réaliser tels que des travaux d’électricité, de plomberie et de menuiserie.

Les travaux permettront de préserver une bonne partie des éléments décoratifs très intéressants restés intacts à l’intérieur. Au cours de la prochaine année, les travaux s’étaleront sur plusieurs périodes. Le Centre-Femmes est résolu à redonner et à conserver l’authenticité de ce bâtiment. Véritable témoin d’un patrimoine industriel de près de 150 ans à Saint-Pascal, cette maison était au départ un magasin général, une ganterie et ensuite une boutique « Singer » de machines à coude. L’entreprise a généré plusieurs emplois dans la région.

Une des premières étapes à déployer sera d’organiser des corvées de bénévoles au courant de l’hiver. Elles consisteront à faire des tâches comme de l’époussetage et du ménage, le classement d’objets laissés sur place, de la peinture, etc. On souhaite que les corvées soient festives, musicales et sous le signe du plaisir. Par la suite, c’est au printemps que les ouvriers spécialisés entreprendront les divers travaux de rénovation. L’inauguration officielle se ferait en novembre 2022.

Les travaux seront financés par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska et différents partenaires locaux, régionaux et nationaux. Certains partenaires ont même déjà signifié leurs intérêts. Le tout sera dévoilé prochainement. Le projet portant le nom « Ensemble pour les femmes du Kamouraska » est déjà très mobilisateur auprès des femmes de la région.

Un formulaire d’inscription en ligne pour les corvées est disponible. Veuillez communiquer avec nous pour le recevoir au courriel suivant : cflapasserelle@videotron.ca. Téléphone : 418 492-1449. Il est aussi possible de faire des dons.

Source : Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska