Une nouvelle présidente au club Judo-La Pocatière

Au terme de son assemblée générale annuelle et pour la première fois depuis son existence, le club de Judo aura à la présidence une dame et judokate, Mme Véronique Brillant de Sainte-Louise.

Cette fonction avait toujours été occupée par des hommes depuis la fondation du club il y a 46 ans et la venue de Mme Brillant est bienvenue, soulignait le directeur technique M. Jacques Dufour.

Mme Brillant succède à M. Francis Gagnon de Rivière-Ouelle qui était en poste comme président depuis neuf ans et au sein du conseil d’administration depuis une quinzaine d’années. Lui-même ceinture noire, il a accompagné son garçon au judo, et maintenant, affirmait-il, il est temps de laisser la place à la relève pour le conseil d’administration.

Pour sa part, M. Louis Garon a également signifié qu’il se retirait avec un bilan très engagé avec 15 mandats de deux ans chacun au conseil d’administration, dont plus d’une quinzaine d’années en tant que président. La direction actuelle du club tient à remercier chaleureusement la contribution de MM. Garon et Gagnon pour le développement de cette discipline.

Quant à Mme Véronique Brillant, elle s’est impliquée activement au sein du club d’abord au début par sa fille plus âgée et, aujourd’hui, toute la famille pratique le judo, soit quatre enfants, elle et son conjoint, Gaston Anctil, devenu récemment ceinture jaune.

Mme Brillant a pris en charge toute la mise en place des mesures sanitaires depuis la pandémie et le suivi au cours des derniers mois. Elle assume également des tâches dévolues au directeur technique et qui permet à ce dernier d’alléger sa tâche. Ceinture verte, elle assiste également le directeur technique aux cours de judo dans le cadre du programme Judo-école. Mme Brillant et le trésorier du club M. Patrick Martel ont modernisé le fonctionnement du club au niveau des inscriptions en ligne et tout ce qui s’y rattache. Le directeur technique apprécie ce dynamisme qu’exerce le conseil d’administration.

En opération seulement à l’automne 2020, le club a interrompu ses opérations en janvier 2021 compte tenu des mesures sanitaires encore plus strictes. Maintenant, depuis septembre dernier, une saison régulière a été amorcée avec une cinquantaine de judokas. Actuellement, deux groupes de jeunes ont été formés dans le cadre du programme Judo-École, après les classes et en soirée, les mardis et jeudis, un groupe d’une vingtaine de judokas. La première activité au niveau des compétitions aura lieu d’ailleurs le 19 décembre prochain à la l’école polyvalente de La Pocatière par la tenue de la Coupe Avantis (autrefois la Coupe Dynaco) en collaboration avec le club de judo de Rivière-du-Loup.