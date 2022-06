Une nouvelle saison pour la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle

Les portes ouvriront le 23 juin et la programmation s’annonce des plus intéressantes avec deux activités culturelles phares qui toucheront à la cinématographie et à la beauté inspirante de la Pointe-aux-Orignaux. D’une part, à l’occasion du 350e anniversaire de Rivière-Ouelle, la Municipalité a confié la mission de faire revivre une page de notre histoire à travers la diffusion de films de l’Abbé Proulx dont l’œuvre a révélé les us et coutumes du Bas-Saint-Laurent. La Chapelle aura aussi la chance d’accueillir en ses murs l’exposition de l’artiste-peintre Diane Coudé intitulé « Premières Loges » dont le coup de pinceau s’est attardé à la signature humaine sur les paysages de la Pointe-aux-Orignaux, un beau clin d’œil aux résidents qui s’approprient à leur façon ce lieu d’une inlassable beauté.