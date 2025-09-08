Une page se tourne au Kamouraska

Une page d’histoire s’est tournée ce mardi 2 septembre 2025 avec la présentation des dernières séances des conseils municipaux des anciennes municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime d’Ixworth et La Pocatière.

À Saint-Onésime, l’activité était précédée d’un cinq à sept auquel ont assisté un peu plus d’une vingtaine de personnes, dont certaines sont restées pour la séance. Aucune déclaration spéciale n’a été faite.

À Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le maire Jean-François Pelletier a tenu à s’adresser à l’assistance d’une cinquantaine de personnes qui a vécu son dernier conseil ordinaire en tant que municipalité, et aura participé à la naissance officielle de la nouvelle ville d’environ 6400 citoyens.

« C’est avec plusieurs heures de travail, d’échange et de communication citoyenne avec nos municipalités voisines que nous sommes parvenus à la réalisation de ce beau projet qui marquera une page de notre histoire. Cela n’est pas une fin, mais le début d’un nouveau chapitre qui nous permettra de voir l’avenir d’une nouvelle façon, et offrira à notre milieu l’occasion de mieux se développer, dans un esprit plus familial et collectif », a-t-il dit, ajoutant que selon lui, la municipalité dans son ensemble peut tracer un bilan très positif de son histoire, de la situation d’où elle est partie jusqu’à aujourd’hui. « Si je prends par exemple les quatre dernières années, nous avons mis tous nos efforts pour être proches des besoins de la majorité de nos citoyens, tout en faisant avancer et conclure plusieurs dossiers. »

M. Pelletier a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de la municipalité au fil de son histoire, que ce soit comme élus, employés ou bénévoles. « Merci de votre engagement. C’est grâce à vous tous si nous pouvons contribuer à la naissance de notre nouvelle ville avec honneur et enthousiasme. Chers citoyens, je tiens à vous féliciter pour votre participation à la vie de votre municipalité, et je vous encourage à continuer pour teinter notre milieu de vie de nos valeurs et de notre sentiment d’appartenance. Il est très agréable de pouvoir compter sur votre présence et votre façon positive et constructive d’intervenir lors de nos rencontres publiques. Les choses ne sont pas toujours simples, mais avec de la bonne volonté, un esprit collectif et un souci d’équité, on finit par trouver des solutions. C’est avec fierté et le sentiment du devoir accompli que le conseil et toute l’équipe municipale ont servi les citoyens et la municipalité au cours du dernier mandat de quatre ans. »

Remerciements à La Pocatière

À La Pocatière, c’est le maire suppléant Steve Leclerc qui a présidé la dernière rencontre de l’ancienne Ville de La Pocatière, qui s’est conclue par l’adoption d’une motion de remerciement à l’intention des élus, du personnel administratif et des citoyens de La Pocatière, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Saint-Onésime-d’Ixworth « pour le temps, l’énergie, le soutien, l’implication et la disponibilité qu’ils ont consacrés dans ce projet de regroupement ».

Seulement trois citoyens étaient présents. L’administration municipale s’attend à une participation plus importante lors de la première rencontre du conseil municipal provisoire de la nouvelle grande Ville de La Pocatière, qui aura lieu le lundi 22 septembre.