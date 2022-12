Une petite surprise lors des travaux au chalet des Cabourons

Saint-Germain-de-Kamouraska doit débourser un petit montant supplémentaire pour les travaux au chalet des Cabourons. L’entrepreneur a rencontré une énorme roche lors de l’excavation.

« Cette découverte n’est pas nécessairement une surprise, on savait que ça pouvait arriver, nous sommes près de la montagne », a dit le maire Roger Moreau.

L’entrepreneur a donc dû défaire la roche en petits morceaux avant de poursuivre. Cela a représenté des travaux supplémentaires qui coûteront environ 17 000 $ de plus.

Les travaux au chalet des Cabourons consistent à soulever le bâtiment et refaire la fondation, car il était sur pilotis. Ensuite, la toiture sera refaite et un agrandissement sera réalisé pour installer une toilette qui sera accessible à l’année. La porte-patio sera remplacée et éventuellement une autre phase prévoit des travaux à la fenestration.

« On était définitivement rendus là. Le sentier du Cabouron est très prisé par les visiteurs et c’était demandé d’avoir une salle de bain accessible à l’année », ajoute le maire.

Grâce à des subventions et des partenariats, les travaux d’un peu plus de 200 000 $ seront à coût nul pour les citoyens, dont ne nécessiteront pas de hausse de taxes. Il n’y aura pas de règlement d’emprunt. Les travaux seront terminés d’ici le printemps.