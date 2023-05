Une plaque commémorative en l’honneur du Dr Jacques Demers

Une plaque commémorative soulignant la nomination du Dr Jacques Demers à titre de membre honoraire du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS du Bas-Saint-Laurent a été dévoilée le 24 avril à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Après un engagement de 51 années de service au département d’imagerie médicale de l’hôpital, le Dr Demers a officiellement pris sa retraite le 16 mars 2020.

Bien que son engagement soit déjà exceptionnel par sa longévité, il l’est tout autant par les valeurs honorables que ce médecin a su démontrer tout au long de sa carrière. Dr Demers est un vrai radiologiste « clinicien » qui intègre la situation clinique à son interprétation radiologique pour en arriver à un diagnostic plus précis pour le patient. Toujours ouvert pour discuter des cas les plus difficiles ou intéressants, il ne s’arrêtait pas à un rôle de consultant et ne manquait pas une occasion de renseigner ses collègues.

Il présentait une disponibilité hors du commun. Pour preuve, on ne compte plus les samedis matin où il se rendait disponible pour quelques échographies afin d’éviter un transfert à un patient. Il est un passionné qui avait à cœur d’offrir des services de la plus grande qualité. Il a été profondément apprécié par l’ensemble de ses collègues avec qui il démontrait un esprit de collaboration hors pair.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent