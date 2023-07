Une porte ouverte réussie pour l’École Delisle

Le dimanche 9 juillet avait lieu la porte ouverte à l’École Delisle de la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle.

Cet événement avait pour but de permettre aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir ce bâtiment se voulant un des derniers bastions racontant l’histoire des écoles de rang au Québec, cette dernière ayant été en activité entre 1931 et 1965.

Acquise par la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle dans les années 1980, elle est ouverte au public depuis 1985.

Près d’une quarantaine de visiteurs, enfants et adultes, se sont déplacés afin de connaître le quotidien des institutrices et de leurs élèves ayant fréquenté l’École Delisle.

Au terme de cet événement, les organisateurs se disent heureux du succès de cette journée et espèrent que les visiteurs continueront d’affluer pour le reste de la saison. Pour ceux ayant manqué l’événement, il est toujours possible de venir visiter cette institution, du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h, et ce, jusqu’au 27 août prochain.

Source : Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle.