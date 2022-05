Une première grande consultation auprès des femmes au Kamouraska

Cette consultation permettra de connaître les réalités et les besoins des femmes en lien avec les sphères suivantes : professionnelle, familiale, vie quotidienne, implication citoyenne ainsi que de la santé et du bien-être. La consultation est disponible en se rendant sur le site internet du Centre-Femmes La Passerelle, à www.lapasserelledukamouraska.org, du 12 mai jusqu’au 10 juin. Elle prend entre 20 à 40 minutes à remplir, elle est confidentielle et anonyme. Les réponses collectées permettront au Centre-Femmes La Passerelle de mieux répondre aux besoins des femmes du Kamouraska en adaptant son offre de service et en soutenant les projets et partenaires locaux qui œuvrent dans les domaines touchant les femmes.