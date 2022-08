Une première rencontre du comité de réflexion sur l’avenir de l’éducation agricole et animale

La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, a convoqué la première rencontre du comité de réflexion sur l’avenir de l’éducation agricole et animale dans la région.

La formation de ce comité est devenue nécessaire pour que la région se démarque et renforcisse son rôle de pôle important d’éducation agricole et animale au Québec. À la suite de l’invitation lancée par la députée, une première rencontre se tiendra le 10 août.

Le comité sera composé des personnes suivantes :

Vincent Bérubé (maire de La Pocatière), Mylène Bourque (présidente du Syndicat de l’UPA Kamouraska) Normand Caron (maire de Saint-Jean-Port-Joli), Gervais Darisse (maire de Saint-André), Marie-Claude Deschênes (directrice générale du Cégep de La Pocatière), Gabriel Hudon (président de la CCKL) Aisha Issa (directrice générale de l’ITAQ), Bernard Labrie (administrateur UPA de Kamouraska), Nathalie Lemieux (1re vice-présidente de l’UPA Bas-St-Laurent Dr Gaétan Lévesque de La Pocatière, Gilbert Marquis (président de l’UPA Bas-St-Laurent), Rosaire Ouellet (maire de Sainte-Anne-de-La-Pocatière), Nancy St-Pierre (mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska).

La création du comité est un exercice constructif et positif afin de doter la région d’une vision à long terme sur l’éducation agricole et animale. L’objectif principal de cet exercice est de cibler des actions concrètes pour mieux positionner à moyen et long terme la région en matière d’éducation agricole et animale.

« La région doit se donner les moyens d’agir et comme députée je veux faciliter la collaboration des différents acteurs pour identifier ce sur quoi il nous faut travailler pour renforcir notre rôle au niveau de l’éducation agricole et animale » souligne Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud.

