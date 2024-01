Une première victoire en 2024 après des débuts difficiles

Le mois de janvier a toujours été difficile pour l’Everest de la Côte-du-Sud. Cette année ne fait pas exception alors que la troupe de Simon Labrecque n’a toujours pas goûté à la victoire en 2024.

La première rencontre du programme double à domicile s’est jouée contre les Panthères de Saint-Jérôme qui ont dominé sur toute la ligne la rencontre. Il s’agit toutefois d’une performance à oublier pour l’Everest alors que Saint-Jérôme l’a emporté 5 à 1.

« L’effort n’était pas là. Nous n’étions pas impliqués dans la partie, aucune atmosphère sur le banc. Quand tu ne travailles pas au hockey et que tu jettes le plan de match à la poubelle, ça donne des résultats de la sorte. La défaite est méritée et nous devons nous regarder dans le miroir », a mentionné Simon Labrecque, lors du point de presse d’après match.

L’équipe sud-côtoise traverse une mauvaise passe avec une fiche de quatre victoires et six défaites à ses dix derniers matchs. Elle se positionne au troisième rang du circuit avec un total de 44 points. La rencontre de dimanche est alors très importante au classement pour tenter de demeurer dans le top 6 afin de participer à la deuxième ronde des séries éliminatoires. L’Inouk de Granby est septième avec 40 points et tente de se tailler une place pour éviter la première ronde en après-saison.

Match du 14 janvier

L’Everest a goûté à la première victoire en 2024 par la marque de 6 à 2. Thomas Bégin a marqué son premier but avec sa nouvelle formation. Julien Hébert a donné une avance rapide de deux buts à l’Everest après 1 h 37 de jeu. Après 20 minutes, le pointage est de 3 à 1 avec le 17e d’Eliot Lavoie en milieu de première. Une deuxième période un peu plus tranquille en matière de buts avec un seul a été possible grâce à Félix Riverin, en avantage numérique. Ce dernier a marqué son 27e de la saison en début de troisième période, encore une fois en avantage numérique. Eliot Lavoie a fait payer l’indiscipline de l’équipe adverse avec son 18e de la saison pour amener la marque à 6 à 1. Mathys Poulin a touché la cible en fin de rencontre pour l’Inouk.

Le weekend prochain est couronné par deux rencontres sur la route, et ce, en moins de 24 h. La première aura lieu vendredi contre le Collègue français de Longueuil, et samedi face aux Prédateurs de Joliette.

Source : Everest de la Côte-du-Sud