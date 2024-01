Une prestation haute en émotion de Nathalie Simard

Sous la féérie du temps des fêtes, la Ville de Saint-Pamphile a accueilli Nathalie Simard et ses cinq musiciens le 20 décembre dernier. Nathalie Simard a offert au public son spectacle intitulé Mon Noël.

Le spectacle était présenté au cœur de l’église de Saint-Pamphile, ce qui rendait le moment d’autant plus magique. Le spectacle d’une durée d’une heure trente a totalement comblé les spectateurs. L’interprétation de plusieurs classiques de Noël et de sa chanson originale Mon Noël a entraîné les gens présents dans une ambiance festive du temps des fêtes.

De plus, plusieurs chansons populaires ont été revisitées par l’artiste, tel que Je l’aime à mourir de Francis Cabrel, Dancing Queen d’ABBA ou encore la classique chanson L’amour a pris son temps du film La guerre des tuques.

Le clou de la soirée a été l’interprétation de la chanson Il était une fois dans l’ouest de Ennio Morricone, ce qui a apporté son lot d’émotion auprès du public. Plus de 175 spectateurs étaient au rendez-vous; un spectacle intime et très chaleureux. La Ville est heureuse de la réponse des citoyens à cette activité et reconnaissante de la présence des spectateurs venus de l’extérieur.

Source : Ville de Saint-Pamphile