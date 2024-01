QW4RTZ s’allie à la Fondation André-Côté pour un spectacle-bénéfice

Quatre gars, quatre voix et quatre micros, voici le concept du groupe QW4RTZ qui sera à la Salle André-Gagnon le 29 janvier, 19 h 30, pour un spectacle-bénéfice organisé au profit de la Fondation André-Côté.

Le groupe revient à peine d’Europe, où leur long séjour à Paris a été couronné de succès, et voilà qu’il reprend sa tournée A Cappella Héros au Québec avec grand plaisir. Habitué à faire des reprises de chansons populaires depuis un peu plus d’une décennie, le quatuor vocal est composé de Philippe Courchesne Leboeuf, François « Fa2 » Dubé, François Pothier Bouchard et Louis Alexandre Beauchemin qui est natif de La Pocatière. D’ailleurs, chaque fois que le groupe passe par La Pocatière sur l’autoroute 20, Louis dit à ses acolytes : « Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis né à La Poc? »

La Fondation André-Côté lance ce spectacle-bénéfice à l’aube de son 15e anniversaire de création. Tous les profits de la vente des billets seront investis dans les services de l’organisme. Étant grandement impliquée dans la région, la Fondation André-Côté offre des services gratuits, non financés par quelconques instances gouvernementales, pour les personnes vivant avec un cancer, une maladie incurable, leurs proches, et ce, à toutes les phases de la maladie et en fin de vie.

Les billets sont en vente à la Tabagie Lunik de St-Pascal, chez Uniprix de La Pocatière et sur le site web de la Fondation André-Côté. Des billets seront aussi disponibles à la porte, le jour du spectacle.

Source : Fondation André-Côté