Une programmation estivale immersive sous le signe du son, du mouvement et du paysage

Le 18 juin prochain, le Centre d’art de Kamouraska ouvrira ses portes au public en présentant une programmation multidisciplinaire en art actuel et en design dont la thématique s’articule autour du son, du mouvement et du paysage.

À l’affiche : trois expositions en salles et deux installations extérieures, qui ont toutes un caractère immersif, ludique, sonore ou multimédia, à quoi se greffent des projets inclusifs de médiation culturelle. Jusqu’au 5 septembre, le centre d’exposition et sa boutique seront ouverts tous les jours, de 10 h à 18 h. Pour connaître tous les détails, visitez le www.centredartkamouraska.ca .

À l’intérieur du Centre d’art de Kamouraska, le public découvrira trois expositions immersives avec lesquelles ils pourront interagir. Cynthia Naggar propose Ils ont regardé la mer !, une installation visuelle interactive sur les vagues, dont le mouvement est actionné par nos battements de cœur. François Quévillon présente La Terre en suspens, un corpus d’œuvres qui fait écho aux processus géologiques et à la matérialité numérique par le biais de dispositifs audiovisuels, d’effets d’optique, de réalité virtuelle et d’animation 3D. José Luis Torres expose Format paysage, un ensemble sculptural géant et inédit à mi-chemin entre l’art et l’architecture, qui prend la forme d’un jeu de mobilier, d’objets et de passerelles inspiré de la palette chromatique et des motifs de la région.