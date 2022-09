Une programmation relevée et étoffée pour le Rendez-vous affaires 2022 MLKRDL

Des orateurs de renom participeront à des tables rondes, des classes de maître ainsi qu’aux quatre repas-conférences qui font partie de la programmation du tout premier Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL qui se tiendra les 13 et 14 octobre prochain au Centre Bombardier de La Pocatière.

Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux a personnellement veillé à ce qu’un large éventail de volets de l’entrepreneuriat soient représentés lors des allocutions, des discussions et des séances de questions et réponses qui se dérouleront tout au long de ces deux jours, grâce à l’appui des trois chambres de commerce du territoire et de quatre entreprises partenaires majeures.

« Je souhaite que les entrepreneurs, les départements des ressources humaines (RH), les étudiants et étudiantes, et surtout les finissants et finissantes saisissent cette opportunité d’entrer en contact avec des experts et leurs futurs employeurs. L’inscription est obligatoire pour chacune des activités. D’ailleurs, elles sont toutes gratuites à l’exception des repas-conférences, puisque nous souhaitons faciliter l’accessibilité à la connaissance », précise le député Bernard Généreux. Le public peut visiter le salon du Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL gratuitement de 9 h à 17 h.

Le jeudi avant-midi sera consacré à l’innovation, l’automatisation et la transformation numérique.

Le dîner-conférence permettra de profiter des conseils de trois PDG, Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Isabelle Hudon de la Banque de développement du Canada (BDC), et Kim Thomassin de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), au sujet de stratégies de croissance, de leadership et de parcours ambitieux. L’après-midi sera consacré aux conférences portant sur les ressources humaines.

Le déjeuner du vendredi 14 octobre aura des allures du « Club des ex », car les honorables Lawrence Cannon, Denis Lebel, Christian Paradis et le député Bernard Généreux discuteront du développement économique vs la politique avec l’animateur François Gagnon, chroniqueur spécialisé dans le domaine. Le dîner prendra la forme d’un panel de discussion sur l’entrepreneuriat au féminin. L’après-midi se poursuivra avec différentes conférences. Il sera aussi question d’immigration.

Des classes de maître et des formations spécialisées seront offertes simultanément au sujet de l’innovation et du commerce en ligne; elles seront dispensées par la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup, Extra Formation du Cégep de La Pocatière, LLIO et EEQ.

Pour réserver une place à l’une ou l’autre des activités, il ne faut pas tarder, car elles sont limitées.

Il ne s’agit que d’un extrait de la programmation, tous les détails au : www.rendezvousaffaires.ca