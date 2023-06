Une récolte record pour l’équipe d’Apprendre Autrement

Le 10 juin dernier, l’équipe d’Apprendre Autrement tenait son premier arrêt-don depuis la pandémie. Pendant une bonne partie de la journée, l’organisme a amassé des dons en argent sur le boulevard Nilus-Leclerc à L’Islet, ainsi qu’aux coins des routes 204 et 132 à Saint-Jean-Port-Joli.

La belle température, la bonne humeur et une grande générosité étaient au rendez-vous. Un montant de 6706,83 $ a été amassé afin d’aider l’organisme à offrir des services de soutien pédagogique et de bibliomobile, ce qui représente le double de ce qui avait été accumulé quatre ans auparavant.

La directrice de l’organisme, Martine Bélanger, se dit très heureuse de la collecte. « Nous avons eu plusieurs beaux commentaires pendant la levée de fonds, autant de la part de ceux qui connaissaient déjà l’organisme que de ceux qui nous découvraient pour la première fois. Certains nous ont même dit que l’aide pédagogique est un service qu’ils auraient aimé avoir quand ils étaient plus jeunes, que notre mission était importante. »

Cet argent servira à offrir le service au plus grand nombre d’élèves possible. « Les demandes sont de plus en plus nombreuses chaque année, mais les subventions de base, elles, n’augmentent pas, malheureusement », déplore la directrice.

Apprendre Autrement est également en recherche de commandites auprès des entreprises. « Nous offrons aux entreprises de parrainer les ateliers d’un ou de deux élèves pendant une partie ou l’entièreté de la prochaine année scolaire. » Pour le moment, une dizaine d’entreprises de la région ont accepté d’emblée de s’impliquer dans le parcours scolaire des élèves d’Apprendre Autrement.

Rappelons qu’Apprendre Autrement œuvre sur le territoire de L’Islet-Nord depuis plus de 20 ans. Cette année, plus d’une centaine d’élèves ont eu recours aux ateliers hebdomadaires et individuels en français, mathématiques, anglais ou francisation. L’organisme, en plus de participer à de nombreux projets dans la communauté, offre également un service de bibliomobile (prêt de livres) pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans.

Source : Apprendre Autrement