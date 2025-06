Une reconnaissance inspirante pour Me Nancy Lajoie

L’avocate Nancy Lajoie a été honorée lors du récent congrès du Barreau Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Elle a reçu le tout premier prix Jean-Marie-Doiron. Cette distinction salue près de trois décennies d’implication constante, tant dans la communauté juridique que dans la collectivité.

« J’ai reçu ce prix avec une grande fierté et beaucoup d’humilité », confie Me Lajoie. Pour cette native de La Pocatière, l’engagement n’est pas un choix ponctuel, mais une façon d’être. Depuis ses années de secondaire, où elle participait à divers comités étudiants, elle a toujours cherché à contribuer activement à la vie collective, que ce soit dans le milieu juridique, communautaire, éducatif ou économique.

Dès le début de sa carrière en Gaspésie, Me Lajoie s’est distinguée par son dynamisme au sein du Jeune Barreau, qu’elle a présidé dès 1999. Depuis, elle n’a jamais cessé d’apporter sa pierre aux grands rendez-vous de sa profession : présidence de congrès, formations spécialisées en droit des successions, et participation à des comités provinciaux comme celui sur la formation permanente de l’École du Barreau du Québec, lit-on dans le document de présentation de sa candidature.

« On ne se rend pas toujours compte de l’impact de nos implications, de l’influence que cela peut exercer auprès des avocats plus jeunes qui ont le goût également de s’impliquer », souligne-t-elle, touchée par les témoignages reçus pendant la remise du prix.

Mais au-delà du monde juridique, c’est toute la société régionale qui bénéficie de son engagement. Elle a présidé la Maison de la famille du Kamouraska, mené une campagne de financement d’envergure pour augmenter l’offre de services, siégé aux conseils d’administration du Cégep de La Pocatière, d’Univers Emploi et de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. À cela s’ajoute un passage comme présidente de la Fondation Bouchard, qui soutient les étudiants du secondaire.

Toujours proche du terrain, Me Lajoie donne aussi des formations aux futurs éducateurs spécialisés, et aux intervenants en protection de la jeunesse. Elle a enseigné le droit des affaires au cégep, et continue de faire de la sensibilisation sur l’accès à la justice, notamment par son implication au Centre communautaire juridique du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie.

Avec simplicité, elle conclut : « Une telle reconnaissance, qui provient de mes pairs, est la plus belle marque d’encouragement à poursuivre mon implication dans le milieu, et à exercer avec autant de passion et d’authenticité la profession que j’ai choisie il y a près de 30 ans déjà. » Un hommage bien mérité pour une avocate dont l’engagement dépasse largement le cadre de son bureau.

Me Nancy Lajoie, à gauche, en compagnie de la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau, et de la bâtonnière du Barreau du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Me Cynthia Lamarre.