Une relâche pour s’évader… au Musée

Sous le thème « Une relâche pour s’évader », la Ville de La Pocatière offre un choix de nombreuses activités et le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation est heureux d’y participer.

Généralement accessible sur rendez-vous en saison hivernale, le Musée sera ouvert jusqu’au 12 mars, de 10 h à 17 h. C’est une occasion de visiter les différentes expositions permanentes et temporaires.

Pour informations : 418 856-3145 ou la page Facebook du Musée au www.facebook.com/musee.qaa.

De plus, le dimanche 6 mars étant le premier dimanche du mois, l’entrée sera gratuite cette journée. Cette mesure est rendue possible grâce au soutien du Gouvernement du Québec envers les institutions muséales participantes, reconnues et soutenues par le ministère de la Culture et des Communications.

Source : MQAA