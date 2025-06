Une résidence entièrement ravagée par les flammes à Saint-Damase-de-L’Islet

Le 24 juin dernier, un violent incendie a complètement détruit la résidence d’une famille de Saint-Damase-de-L’Islet située sur la route 204, à la frontière de Saint-Aubert. Le sinistre, d’une intensité exceptionnelle, a également coûté la vie à leur fidèle chien, accentuant ainsi le chagrin de la famille déjà durement éprouvée.

Il était environ 17 h 45 lorsque les flammes ont été remarquées par Maureen Grégoire. « J’étais venue voir l’heure après le souper des enfants, et le feu était déjà pris dans la maison », raconte-t-elle, encore bouleversée par les événements.

À l’extérieur, la famille Lessard profitait d’un moment paisible en compagnie d’amis. Mais en quelques minutes seulement, leur vie s’est transformée en cauchemar alors que le brasier prenait rapidement de l’ampleur. Gilles Lessard, le conjoint de Mme Grégoire, a tenté d’agir rapidement afin de sauver les deux véhicules stationnés à proximité, mais hélas, sans succès. « Oui, ils étaient à côté de la maison, mais on n’a pas été en mesure de les déplacer, car les clés étaient à l’intérieur de la résidence. Le brasier était déjà beaucoup trop intense, de sorte je n’ai pu les atteindre lorsque j’ai tenté d’aller les chercher », explique-t-il.

L’un des moments les plus déchirants demeure la perte de leur chien, compagnon fidèle depuis plus d’une décennie. « Mon chien me suivait partout où j’allais. On n’a pas été capable de le sauver », confie M. Lessard, visiblement attristé par la situation.

Un projet d’une vie

N’étant pas capable d’assurer leur demeure puisque celle-ci était considérée comme étant trop vieille, le couple Lessard-Grégoire a néanmoins investi beaucoup d’argent et de temps avec les années, afin de mettre la maison à leur goût. Plusieurs travaux ont pu être réalisés, car M. Lessard avait hérité de sa défunte mère.

« On a tout refait : les châssis, les planchers, l’électricité au complet, même la boîte électrique. On a même changé le chauffe-eau. Il ne restait pratiquement que l’extérieur à rénover. La cuisine était même choisie… et là, boum, le feu a tout emporté », dit Gilles Lessard avant d’ajouter : « On ne pourra toujours bien pas m’accuser d’avoir mis le feu à ma maison pour toucher aux assurances, je n’étais pas assuré ! », ironise-t-il, se gardant un brin d’humour, malgré les malheureuses circonstances.

Sans la solidarité de leurs proches, le couple aurait tout simplement été sans abri. « Il y a plein de monde qui nous a aidés ! Là, actuellement, on vit chez notre fille », partagent-ils, profondément reconnaissants.

L’opération

En tout, une trentaine de pompiers de Saint-Damase-de-L’Islet et des municipalités voisines ont été mobilisés pour tenter de contenir l’incendie. Malgré la rapidité de l’intervention, les chances de sauver la résidence étaient pratiquement nulles. « On est arrivé quelques minutes après, mais, déjà, la demeure était pleinement embrasée », relate au Placoteux Dominique Chagnon, directeur du service de sécurité incendie de la MRC de L’Islet.

L’intervention s’est d’ailleurs poursuivie jusqu’à 23 h. Et bien que les pompiers aient réussi à limiter la propagation du feu, l’origine de l’incendie demeure pour l’instant inconnue. Une enquête est en cours.