Une résidente centenaire à Saint-André-de-Kamouraska

Le temps est à la célébration dans la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska où une résidente a fêté ses 100 ans ce dimanche 14 mars.

Née à Saint-André-de-Kamouraska le 14 mars 1921, Mme Yvonne Marquis est la cadette d’une fratrie de 14 enfants. Elle a épousé M. Luc Martin, lui aussi natif de Saint-André, et a contribué, durant une bonne partie de sa vie, aux activités quotidiennes des Industries Desjardins dont son mari était propriétaire, jusqu’à ce qu’il cède ses parts à leur fils. Elle a donné naissance à trois garçons, dont Louis Martin, qui réside encore à Saint-André, et a aujourd’hui quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, dont les plus proches vivent à Québec.

Mme Yvonne Marquis vit présentement dans la résidence Desjardins, au cœur du village, à deux pas de la maison qui l’a vu naître. Elle est en très bonne santé, d’une grande vivacité d’esprit et encore très active, comme en témoignent son amour pour la lecture, le bricolage, les jeux de cartes ou encore le bingo.

Très sociable et alerte, Mme Marquis aime particulièrement jouer des tours. D’ailleurs, lorsqu’on lui demande son secret de longévité, elle n’hésite pas à parler de sa coupe de vin rouge quotidienne. La réponse se trouve peut-être aussi dans ses gênes, puisque sa sœur est elle aussi centenaire.

Pandémie oblige, ce n’est pas en famille, mais entourée des autres aînés et du personnel de la résidence que Mme Marquis a passé sa journée de fête. Un gigantesque gâteau a été confectionné en son honneur.

À l’occasion de ses 100 ans, Mme Yvonne Marquis a reçu de nombreux témoignages de sympathie et messages de félicitations, notamment de la part de la Reine Élisabeth, du Lieutenant-gouverneur, du député fédéral M. Bernard Généreux, de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Mme Marguerite Blais, de la députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que du préfet de la MRC de Kamouraska M. Yvon Soucy.