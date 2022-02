Une révision exceptionnelle du plan de gestion du cerf de Virginie

Alors qu’on s’attend habituellement à une révision d’un plan de gestion à la moitié de son application, une révision exceptionnelle après deux ans du plan de gestion du cerf de Virginie (2020-2027) sera faite au courant des prochains jours.

La mesure qui permet à des chasseurs d’abattre deux bêtes en achetant deux permis dans des zones différentes serait celle qui fait le plus polémique. Dès le début du plan, plusieurs démontraient de l’inquiétude à ce que ce soit une catastrophe annoncée et qu’on allait nuire grandement à la population de cerfs.

Finalement, en 2021, seuls 2 485 chasseurs ont récolté deux cerfs au cours de la saison, soit 12 % de la clientèle qui possédait deux permis. De ce nombre, la grande majorité (1 601 chasseurs) a récolté un mâle adulte et un cerf sans bois, ou bien deux cerfs sans bois, alors que 884 chasseurs ont récolté deux mâles adultes.

« C’est une mesure importante pour les biologistes du ministère, car les populations de cerfs se maintiennent à de hauts niveaux et on note une petite baisse de chasseurs. Ils ont besoin d’être récoltés surtout dans le sud du Québec », résumait Michel Baril, biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.