Une saine gestion d’émotions pour la nouvelle saison

Votre enfant n’a pas terminé une saison de sport qu’une autre débute peut-être déjà.

Dans la réalité de parent-coach, on manque parfois de temps pour s’arrêter avec les joueurs et leur demander comment ils voient leur nouvelle saison. Au contraire, on entre très vite dans le vif du sujet de la pratique.

Comme parent-entraîneur, on peut se permettre de voir avec nos sportifs comment ils se sentent à l’approche de la nouvelle saison.

Qu’est-ce que la saison passée leur a appris sur eux et sur leur sport?

Par automatisme, le cerveau ramènera à leur conscience les consignes répétées ou les expériences ayant suscité de vives émotions. C’est normal. On peut aussi leur demander quelle est leur intention pour cette année ou cette saison. Cela aide le cerveau à capter ce qui les entoure pour arriver à atteindre leurs objectifs et aider le coach par le fait même, à les guider en ce sens.

Comme parent-entraîneur, on peut se permettre de prendre un temps pour revenir sur leurs expériences et bâtir avec elles.

Un sport, peu importe lequel, demandera de l’écoute, du leadership, du travail d’équipe, de l’empathie et de l’indulgence. Aider nos sportifs à développer leur intelligence émotionnelle passe d’abord et avant tout par se donner le droit d’utiliser la nôtre comme parent-entraîneur.

L’exercice permet non seulement de constater qu’ils vivent tous des expériences similaires ou différentes, et contribue à défaire certaines connexions toxiques créent par leur cerveau ou à l’inverse, renforcer les plus positives!

On peut aussi faire l’exercice en tant que parent-entraîneur avant même de le faire avec nos sportifs. Restera ensuite à mettre en application des stratégies concrètes, puisqu’en effectuant cet exercice d’observation on amène nos sportifs vers une meilleure maîtrise de leurs émotions.

Et de grâce, célébrez! Célébrez chaque petite victoire! C’est notamment ce qui fera que le cerveau de vos sportifs fera des associations positives avec son sport et qui le lui fera aimer pour toute la vie.

Bonne saison!

Collaboration spéciale : Annie Lavoie, Savoir-être sportif