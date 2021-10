Une saison NASCAR satisfaisante pour Dion-Viens

Tout au long de la saison estivale, le pilote du Kamouraska a fait plusieurs apparitions dans la série NASCAR Procam Supertruck et a aussi livré une solide performance dans la série canadienne NASCAR Pintys au Grand Prix de Trois-Rivières. Grâce à l’appui de ses fidèles partenaires, Dion-Viens a été en mesure de piloter des bolides compétitifs tout au long de la saison aux couleurs de Castrol Canada, soutenus par Rousseau Métal, Témis Chrysler et Rivière-du-Loup Mitsubishi.

« Je vais prendre le temps d’évaluer les différentes options pour l’an prochain. Mon but serait d’effectuer le plus de courses possible dans la série NASCAR Pinty’s, notamment au niveau de circuit routier où je sais que nous pouvons toujours offrir de bonnes performances. Nous allons aussi continuer de travailler fort dans l’atelier durant l’hiver afin d’augmenter encore plus les performances des bolides de l’équipe et aussi d’avoir une bonne fiabilité à chaque sortie en piste. Je tiens à remercier tous mes partenaires pour leur précieux soutien ainsi que les gens du public pour leurs encouragements. J’ai déjà hâte d’être de retour en piste l’an prochain », conclut Simon Dion-Viens.