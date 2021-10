L’Everest récolte deux points

La formation de la Beauce a ouvert les hostilités avec quatre réussites consécutives. Cependant, la Côte-du-Sud a répliqué à son tour avec trois filets sans riposte. En deuxième moitié du premier vingt et au début de la période médiane, Alexis Côté, Jacob Lavallée et Charles-Antoine Élément ont tour à tour déjoué William Gagné. L’écart était ramené à un seul but avec un pointage de 3-4.

« Après un début de saison où c’était un peu difficile, Charles-Antoine s’est grandement ajusté. Je le regardais cette semaine et c’est tout un joueur de hockey. Dans les pratiques, c’est l’un des premiers sur la glace. Si on ne le débarque, il ne sort pas. Il a ajusté son jeu et c’est notre général à la ligne bleue. Il ne donne presque plus de revirements gratuits et ça ne l’empêche pas de faire des points. »