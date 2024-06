Une séance de repêchage fructueuse et active pour l’Everest

Le directeur général et entraîneur de L’Everest de Côte-du-Sud, Simon Labrecque, a semble-t-il effectué un tour de magie en allant chercher le 11e choix au premier tour dans le cadre du repêchage de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) qui a eu lieu récemment.

Avec l’acquisition de cette sélection, l’Everest a pu jeter son dévolu sur le gardien de but Noah Preston Moore. Le natif de Pabos a été invité au mois de mai lors de la Coupe Québec par l’organisation. Il a disputé deux rencontres dans la LHJMQ en 23-24 avec l’Océanic de Rimouski, et a passé la majorité de la dernière campagne avec l’Albatros du Collège Notre-Dame.

« Nous sommes vraiment heureux du repêchage. On voulait un gardien de premier plan pour créer un très bon duo avec Lauzier. On l’a vu en séries : pour se rendre loin, ça prend un bon duo, et il sera dynamique l’an prochain », a souligné Simon Labrecque.

L’équipe a aussi acquis le gardien de but du Blizzard du Séminaire Saint-François, Xavier Caron, qui a un très bon potentiel, et qui permet à l’Everest d’avoir une assurance devant le filet dans le futur.

Par la suite, l’équipe s’est adjoint quelques remparts supplémentaires en défense. Au quatrième tour, l’Everest a sélectionné à nouveau un hockeyeur de l’Albatros, le défenseur Antoine Cormier. Deux rondes plus tard, Jacob Chapados, de Marie-Rivier (M17 AAA), est devenu un équipier de l’Everest. Puis, au septième tour, l’Everest a sélectionné Jérémy Gagnon des As de Québec.

« On voulait aller chercher de la profondeur en défense, des défenseurs qui sont capables de bouger la rondelle tout en étant agiles sur patin. Antoine Cormier, on l’aime beaucoup depuis l’an dernier. Il vient d’une bonne famille, comme Jacob Chapados et Jérémy Gagnon qu’on a adorés à la Coupe Québec y a trois semaines », a expliqué Labrecque.

La défensive était une préoccupation cette année et L’Everest est allé chercher du renfort externe. Après la sélection d’Antoine Cormier, Simon Labrecque a conclu une transaction importante en acquérant le vétéran de 20 ans, Mathieu Martel des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

« C’est une transaction importante celle de Mathieu Martel. Il a de l’expérience en séries et il a toujours su élever son niveau de jeu durant ce temps-là de l’année. Il va donner un bon coup de main à notre défensive l’an prochain », a-t-il ajouté.

En attaque

Chez les attaquants, Ludovik Grenier, du Blizzard du Séminaire Saint-François, Raphaël Laviolette, des Forestiers d’Amos, Matis Martins de l’Albatros, et Zacharie Lessard du M17 AAA du CANAM de Beauce-Appalaches ont été acquis par l’organisation.

« Grenier et Laviolette sont deux joueurs qui pourraient être excellents dans le futur pour notre organisation, avec de très bonnes habiletés offensives. Pour leur part, Matis Martin et Zacharie Lessard sont deux joueurs de caractère, fougueux, et n’ont pas froid aux yeux », a précisé Labrecque.

Mouvements stratégiques

Vendredi soir, l’organisation a transigé Félix Gagnon aux Panthères de Saint-Jérôme. En retour, L’Everest a mis la main sur un choix de quatrième ronde en 2024 ainsi que sur un choix conditionnel de quatrième ronde en 2026. Le choix de quatrième ronde acquis des Panthères a permis l’arrivée de Mathieu Martel en défensive.

« On aimait beaucoup Félix, et il a rendu des services. On l’échange proche de chez lui, et il sera dans une bonne organisation », a conclu Simon Labrecque.

Joueurs territoriaux

Au début de la semaine, la Côte-du-Sud a annoncé ses joueurs territoriaux protégés. L’équipe a protégé trois joueurs en provenance des Chevaliers de Lévis, soit les défenseurs Alexandre Dallaire et Samuel Cloutier ainsi que l’attaquant Dereck Asselin. Dans le cas de Dallaire, il a été un choix de 11e tour dans la LHJMQ pour le Titan d’Acadie-Bathurst. Il a amassé 20 points en 42 rencontres, soit le même nombre de parties que son coéquipier Samuel Cloutier. Pour sa part, Dereck Asselin a touché la cible à neuf reprises, et s’est fait complice 15 fois d’un filet.

La formation sudcôtoise ne s’est pas contentée de piger uniquement à Lévis. Elle a également accueilli un autre joueur de l’Albatros du Collège Notre-Dame. L’attaquant Elliot Dubé, natif de Saint-Pascal-de-Kamouraska, a récolté 11 filets et 17 aides la saison dernière. Il a joué la première moitié de la saison avec Victor Poulin, en plus d’avoir été repêché en 2023 par les Olympiques de Gatineau au deuxième tour.

Finalement, le cinquième joueur territorial est de la région de Montmagny, et a porté les couleurs des Corsaires de Pointe-Lévy l’an passé. L’attaquant Elliot Labonté a été protégé par l’organisation, et a récolté 32 points en 26 rencontres dans le D1 M18 du RSEQ.

Noah Preston Moore. Photo: L’Everest de Côte-du-Sud