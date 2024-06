Une ruche communautaire s’installe à Saint-Jean-Port-Joli

Cet été, le parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli accueillera sa première ruche communautaire. Cette initiative, en place de juin à septembre, offre une occasion unique aux visiteurs d’observer les abeilles en action, tout en respectant les distances de sécurité près du jardin communautaire.

Cette ruche communautaire est le fruit d’une collaboration entre la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et Melifera, école d’apiculture nomade. Le projet vise à sensibiliser le public à l’importance des pollinisateurs, à démystifier le comportement des abeilles, et à vulgariser le processus de fabrication du miel.

Les curieux de tout âge auront l’occasion de découvrir de plus près le monde des abeilles et le métier d’apiculteur, grâce à trois ateliers animés qui auront lieu lors des visites d’entretien de la ruche, offrant ainsi une expérience interactive et éducative adaptée à chaque étape de la saison apicole.

Le premier atelier se tiendra le jeudi 4 juillet à 10 h 30, suivi d’un deuxième le jeudi 1er août à 10 h 30, et le dernier atelier aura lieu le jeudi 22 août à 10 h 30. Chaque session présentera des aspects différents du cycle de vie des abeilles et de la production de miel. La participation à ces ateliers est libre, et aucune inscription n’est requise, permettant ainsi à tous les citoyens de Saint-Jean-Port-Joli et aux visiteurs de profiter de cette expérience enrichissante. En cas de mauvais temps, les ateliers seront annulés.

« Cette ruche communautaire représente une merveilleuse opportunité pour notre communauté de mieux comprendre l’importance des abeilles, et le rôle crucial qu’elles jouent dans notre écosystème. Nous espérons que ces ateliers inciteront plus de gens à s’intéresser à l’apiculture et à la protection des pollinisateurs », commente Virginie St-Pierre, coordonnatrice des services communautaires de Saint-Jean-Port-Joli.

Le projet de ruche communautaire illustre l’engagement de Saint-Jean-Port-Joli envers l’éducation environnementale et la promotion de pratiques durables. En permettant aux résidents et aux visiteurs d’observer les abeilles de près, la Municipalité espère favoriser une meilleure compréhension et un plus grand respect de ces insectes essentiels.