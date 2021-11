Une soirée portes ouvertes pour découvrir le Cégep de La Pocatière

Le jeudi 25 novembre 2021 de 18 h 30 à 20 h 30 se tiendra la soirée portes ouvertes du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny (CÉCM). Les futurs collégiens, leurs parents et toute la population sont invités à participer.

Lors de cette soirée, il sera possible de visiter le Cégep et le CÉCM ainsi que les départements d’enseignement, de rencontrer les enseignants afin d’obtenir les informations nécessaires pour faire ou pour valider un choix d’études, de découvrir le milieu de vie collégial offert dans chacun des établissements (activités étudiantes, sportives et parascolaires, les prêts et bourses, les résidences, etc.). Il sera aussi possible d’en apprendre plus sur le Programme de résidences gratuites et la procédure d’admission.

Pour information : Mme Marie-Ève Lortie à La Pocatière (418 856-1525, poste 2271 ; mlortie@cegeplapocatiere.qc.ca) ou M. Jean-François Noël à Montmagny (418 248 — 7164, poste 3103 ; jfnoel@cecm.ca).