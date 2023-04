Une solide performance de l’École de danse Chantal Caron

Vingt-quatre élèves de l’École de danse Chantal Caron ont participé à une compétition tenue au Manoir Richelieu de Charlevoix, le vendredi 21 avril dernier. Cette compétition a été l’occasion pour les élèves de l’école de vivre un beau moment et de briller sur scène devant un public important. Les deux groupes participants ont remporté la première place dans leur catégorie respective. En plus, chacune des chorégraphies de l’École de danse Chantal Caron s’est démarquée en remportant une invitation à participer à la Coupe du monde qui aura lieu cette année à Whistler. Le public et les juges étaient unanimes : c’est l’interprétation des danseuses qui a touché la foule; de fortes émotions étaient au rendez-vous. À noter que les deux chorégraphies étaient des créations originales d’Éléonar Caron St -Pierre, directrice et enseignante de l’École de danse Chantal Caron. Un merci spécial à Vanessa Evangélista pour l’aide en répétition. Une deuxième compétition est prévue en juin. De plus, le spectacle de fin d’année aura lieu le quatre juin prochain à la salle André-Gagnon; un moment parfait pour voir les chorégraphies gagnantes et les 90 élèves de l’école performer.

Source : École de danse Chantal Caron