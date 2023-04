L’École Destroismaisons lance la première édition de La Journée de la Musique D3M, une journée complète de concerts, d’ateliers et de conférences offertes à toute la population de la région. Cette journée présentée grâce à une contribution financière provenant de l’Entente de développement culturel de la MRC du Kamouraska, aura lieu le 13 mai prochain dès 9 h au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ainsi qu’à la Salle André-Gagnon. En plus des six concerts de classe (violon et violoncelle, guitare et basse, piano, batterie, chant et flûte traversière), plusieurs spécialistes de la musique provenant du Cégep de Sainte-Foy ainsi que du Conservatoire de musique de Rimouski seront présents tout au long de la journée pour offrir des formations gratuites et rencontrer le public. Enfin, la journée se terminera à 19 h 30 à la Salle André-Gagnon avec le Concert Gala mettant en vedette les élèves avancés ainsi que l’équipe des enseignants de l’école. Lors de ce concert, des mentions spéciales ainsi que de nombreux prix seront remis. La programmation complète est disponible sur le site destroismaisons.com.

Source : École Destroismaisons