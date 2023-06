Une subvention de 2 400 $ pour développer vos activités commerciales en ligne

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) est fier de promouvoir le Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN) afin d’aider les entreprises du territoire à être encore plus innovantes et créatives dans l’univers du commerce en ligne.

Pour le Québec, le gouvernement fédéral a choisi le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités et Centres d’aide aux entreprises (SADC+CAE) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) afin d’accompagner les entreprises dans l’obtention de la subvention.

Le programme PCAN permet d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à accroître leur présence sur le web et à adopter des technologies numériques ou à les moderniser.

Pour les aider à tirer parti des possibilités du commerce électronique, les entreprises peuvent ainsi bénéficier de la subvention « Développez vos activités commerciales en ligne ».

La subvention peut aller jusqu’à 2400 $ et permet la création ou l’amélioration d’un site web, l’achat de logiciels de sécurité, la mise en place d’une stratégie de marketing numérique ou l’utilisation d’une plateforme de commerce électronique. Pour terminer, le PCAN met à la disposition des entreprises l’accès à un réseau de conseillers en commerce électronique pour obtenir des conseils et du soutien.

« Ce financement permet aux PME de prendre le virage numérique, d’augmenter les ventes en ligne, de sécuriser les données personnelles et d’améliorer le marketing numérique. Les entreprises admissibles des MRC de Montmagny et de L’Islet doivent absolument présenter une demande dans le cadre du PCAN. Ne manquez pas cette opportunité de renforcer la compétitivité et la croissance de votre entreprise grâce aux technologies numériques », mentionne Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny L’Islet.

Pour soumettre votre demande ou obtenir plus d’informations, contactez Christine Talbot au 418 248-4815 ou par courriel au communication@caeml.qc.ca.

Source : CAE Montmagny-L’Islet