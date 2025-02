Une tournée de théâtre pour les aînés du Kamouraska

La MRC de Kamouraska annonce qu’une tournée de théâtre s’amorce dans les résidences pour personnes âgées de la région. Treize résidences seront visitées par le Théâtre Témoin, une troupe formée par un duo d’artistes.

Un premier bloc de représentations a eu lieu dans la semaine du 20 au 24 janvier. La résidence Labrie, le Domaine Angélique, les Habitations Saint-Pacôme, la Petite Villa, la Source, le Victoria, et les résidences les Pèlerins auront la visite de la troupe au mois de janvier. Un deuxième bloc de représentations aura lieu à la fin février dans les résidences qui n’auront pas encore été visitées. Les dates seront annoncées dans chacune des résidences.

La pièce présente une approche ludique pour intervenir auprès des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Très touchante, elle donne des pistes pour faciliter la relation avec un proche aux prises avec la maladie. C’est pourquoi les proches et la famille des résidents, ainsi que le personnel des établissements sont aussi invités à assister à la représentation.

« Je suis très fier de ce projet. Nous espérons qu’il créera un effet d’entraînement pour amener davantage de projets culturels dans les résidences, et tisser des liens entre le milieu culturel et celui des résidences pour aînés », a déclaré Sylvain Roy, préfet élu de la MRC de Kamouraska.

La tournée est financée par l’Entente de développement culturel de la MRC et du ministère de la Culture et des Communications et par les Caisses Desjardins du Kamouraska à parts égales, pour un total de 15 000 $.

Source : MRC de Kamouraska