Une toux reporte la peine de Sébastien Miville

La juge Luce Kennedy s’est adressée à lui avec vigueur, alors qu’il s’était branché sur son téléphone cellulaire à l’extérieur du Palais de justice. Elle l’a questionné vivement à savoir pourquoi il n’avait pas passé de test COVID-19 avant de se présenter et pourquoi il n’avait pas averti son avocat.

Le 24 octobre 2018, le conducteur, Sébastien Miville, avait perdu la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute 20 pour ensuite traverser le terre-plein central et entrer en collision avec un autre véhicule circulant dans les voies inverses de l’autoroute. L’accident a fait deux morts, dont Kelly Charest, qui était sa copine et passagère, et le conducteur du véhicule qui circulait dans la voie inverse, Alain Dion de Matane, qui avait 63 ans. Quatre personnes au total avaient aussi été blessées.