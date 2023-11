Une trilogie de spectacles pour décembre et le retour du Boxing Day

Les Arts de la scène (ADLS) présentent en décembre trois spectacles festifs et deux promotions à faire rougir. Pour se mettre dans l’esprit des Fêtes, Christian Marc Gendron adapte son fameux spectacle Piano Man 2. Du côté d’Ève Côté, le rire aux accents gaspésiens sera au rendez-vous, et le conte traditionnel Le loup de Noël prendra vie grâce à l’ambiance sonore qui ravivera les souvenirs d’antan pour les plus grands et charmera les tout-petits.

Accompagné de sa conjointe Manon Séguin et de sept musiciens, Christian Marc Gendron présentera le spectacle exclusif Piano Man 2 — Spécial Temps des fêtes comprenant les chansons de l’album Noël à Trois où sont revisités les grands succès à la sauce crooner. Ce spectacle se déroulera à la salle Edwin-Bélanger le dimanche 3 décembre à 15 h.

Humour

À guichet fermé, Ève Côté présentera son premier spectacle solo Côté Ève mis en scène par Joël Legendre. Ève, qui s’est fait connaître avec le duo les Grandes Crues, présente son univers bien particulier du Bas-du-Fleuve et ne lésine sur aucun détail, le vendredi 8 décembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Jeunesse

Le dimanche 17 décembre à 15 h, à la salle Promutuel Assurance, jeunes et moins jeunes sont conviés au spectacle Le loup de Noël. Maître Griboux, un vieux loup maussade et solitaire n’a plus rien à manger. Il descend au village la veille de Noël, attiré par les lumières de l’église. Un conte de Claude Aubry raconté par Edgar Bori, accompagné du groupe de musique traditionnel Bon Débarras. Un forfait famille est disponible, il comprend des billets pour deux adultes et deux enfants.

Boxing Day

Comme le veut la tradition, le boxing day des ADLS sera de retour le jeudi 14 décembre avec une multitude de rabais sur les spectacles de la programmation 2023-2024. Il s’agit de l’occasion d’offrir la culture en cadeau. En complément, du 15 au 31 décembre, à l’achat d’un chèque-cadeau d’une valeur minimale de 50 $, un cadeau promo sera offert.

Deux fois plus de rires

Du jeudi 30 novembre au dimanche 31 décembre 2023, il sera aussi possible d’offrir deux fois plus de rires en cadeau. Prix, détails et programmation complète des spectacles au adls.ca.

Source : Arts de la Scène