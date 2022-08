Une trilogie dont l’action est inspirée de La Pocatière

Une auteure originaire de La Pocatière s’est laissée inspirée par sa ville d’enfance pour écrire les aventures de Sara, le personnage principal d’une trilogie jeunesse.

Geneviève Gourdeau est née à Saint-Roch-des-Aulnaies, mais a passé l’essentiel de son enfance jusqu’à l’université à La Pocatière. La montagne du Collège, les restaurants, les racoins de La Pocatière n’ont pas de secret pour elle.

En 2014, elle a commencé à écrire les aventures de Sara. «Ça montre à quel point ça peut être long le processus d’écriture. Mais cette histoire en ce lieu, je l’avais en tête depuis longtemps. Je me disais que ce serait bien de raconter un mystère à montagne du Collège», dit l’auteure.

Finalement, elle a d’abord publié la série de livres «Gaby» entre 2017 à 2019, soit cinq petits livres qui s’adressent aux 8 à 10 ans.

Puis, à travers son emploi de l’époque aux communications du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui lui a pris beaucoup de temps et d’énergie durant la pandémie, elle a progressé avec l’histoire de Sara et a signé avec la maison d’édition FouLire en 2021. Il a été décidé dès lors que cette aventure allait devenir une trilogie.

La particularité de l’histoire est que l’action se déroule dans une petite ville pas si fictive du nom de Sainte-Anne-sur-Mer, dans le Bas-St-Laurent. «C’est impossible de ne pas reconnaître La Pocatière. Le fleuve est présent, les jeunes vont dehors, il y a un musée d’histoire, je parle du Café St-Louis, etc…», dit Geneviève Gourdeau.

Si les romans visent les jeunes de 10 ans et plus, particulièrement les jeunes de la fin du primaire et du début du secondaire, les adultes peuvent aussi s’y retrouver. On compte plusieurs personnages qui ont tous leur place. Grâce à la maison d’édition, les livres devraient se trouver dans les bibliothèques des écoles. Le premier livre paraît ces jours-ci et les prochains suivront dans les prochains mois.

L’auteure sera en séance de signatures à la Librairie L’Option à La Pocatière le vendredi 9 septembre prochain pour le premier tope de la trilogie, soit Mystères et amours d’été.