Une troisième dose pour les aînés en résidences

Les aînés en CHSLD et RPA, des milieux de vie pour personnes âgées, recevront une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 en octobre.

Selon le ministre de la Santé Christian Dubé, on recommence à enregistrer des éclosions dans les milieux de vie pour aînés.

« Malgré un excellent taux de vaccination, dans le dernier mois, on est passés d’une dizaine de cas actifs en début septembre à 140 cas actifs aujourd’hui (NDLR : dans les résidences). Ce n’est rien de dramatique, mais si on veut rester en avant de la parade, il faut poser un geste », a-t-il dit en point de presse, mardi après-midi.

On profitera donc de la campagne habituelle de vaccination à l’automne, contre l’influenza, pour administrer la troisième dose en octobre. La vaccination sera faite sur place, dans les résidences.

L’intervalle entre la deuxième dose et la troisième dose doit être d’environ six mois. La majorité de ces gens ont été vaccinés en mars et avril.