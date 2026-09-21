Une victoire et une défaite pour l’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud a connu une fin de semaine en deux temps, remportant son premier match à domicile de la saison avant de se buter au Collège Français de Longueuil sur la route.

Le vendredi soir 18 septembre, devant 450 spectateurs réunis à l’aréna de Montmagny, les hommes de Raphaël St-Laurent ont signé une victoire de 4-1 contre les Panthères de Saint-Jérôme. Après deux périodes sans but, l’Everest a finalement débloqué offensivement au troisième engagement en inscrivant ses quatre buts.

Xavier Fournier et Nathan Ruel ont chacun récolté deux points dans la victoire. Ruel, Matthias Laflamme, Thomas Lacroix et Joey Pelletier ont fait bouger les cordages pour la formation sudcôtoise.

Devant le filet, Victor Régis a également joué un rôle important. Les Panthères ont accentué la pression au deuxième engagement, mais le gardien originaire de Shawinigan a fermé la porte à plusieurs reprises. Il a terminé sa soirée avec 34 arrêts.

L’Everest s’est toutefois compliqué la tâche en accordant huit avantages numériques à Saint-Jérôme au cours de la rencontre.

Longueuil impose sa loi

Le scénario a été fort différent dimanche après-midi alors que la Côte-du-Sud rendait visite au Collège Français de Longueuil.

L’Everest s’est incliné 5-0. Longueuil n’avait qu’un but d’avance après 20 minutes, mais a pris le contrôle de la rencontre au deuxième engagement en dominant notamment au chapitre de la possession de rondelle et des occasions de marquer.

Victor Régis a de nouveau été fortement sollicité devant la cage de la Côte-du-Sud. Alexis Poirier, Samuel Beaulieu et Maxime Lafond ont notamment trouvé le fond du filet au cours des 40 premières minutes. L’attaque sudcôtoise a toutefois éprouvé de la difficulté à générer des occasions, étant limitée à seulement neuf tirs au but au cours des deux dernières périodes.

L’Everest retrouvera maintenant ses partisans le vendredi 25 septembre. Les Prédateurs de Joliette seront les visiteurs à l’aréna de Montmagny pour une rencontre qui débutera à 19 h 45.