Une victoire, une défaite pour Saint-Jean-Port-Joli

Après deux périodes plus tranquilles au niveau de l’offensive qui a permis au Pavage Jirico de mener par deux buts à un, les deux équipes ont explosé avec sept buts en troisième. Dave Boily a égalisé la marque 2-2 à 2:32 et un peu plus tard, Denis-Alexandre Nadeau et Alexandre Nadeau, avec deux buts en une minute 13 secondes, ont propulsé les visiteurs en avant 4-2.

Alexis Guillemette à 12 h 8, Christopher Lavoie Tremblay à 13:34 et Jason Breton, à 18 h 29, ont renversé la vapeur et permis aux locaux de prendre les devants 5-4. Ceux-ci semblaient se diriger vers une victoire assurée avant que Mathieu Cloutier ne force la tenue de la prolongation avec 4 secondes seulement à jouer dans l’engagement. C’est sans aide que David Boily a tranché le débat à 3 h 19, en supplémentaire.

Après une première période sans but, Mathieu Bélanger et Miguel Picard ont donné les devants 2-0 aux visiteurs en deuxième. Zachary Ouellet a réduit l’écart à 2-1 en inscrivant le premier et seul but des locaux à 3:52 en troisième, le reste de l’engagement et du match étant l’affaire du Pavage Jirico qui a inscrit trois buts sans réplique, soit ceux de Frédérick Dionne et Louis-Charles Hallé avec un doublé, ses deux premiers de la saison.