Une fin de semaine chaudement disputée par l’Everest

Pelchat profite des revirements en zone neutre et poursuit sur son élan pour marquer les quatre buts de sa formation et ainsi créer l’égalité 4-4. La Côte-du-Sud refuse de voir un seul joueur lui faire perdre le match.

« Quand on a pris les devants 4-1, on a voulu jouer avec la rondelle et on a créé des revirements à la ligne rouge et à la ligne bleue des Rangers, racontait l’entraîneur-chef par intérim, Bruno Guay. Par contre, j’ai aimé le caractère des joueurs pour briser l’égalité. »