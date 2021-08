Une vie en courtepointes prolongée

Initialement prévue pour une brève période, l’exposition Une vie en courtepointes se voit finalement prolongée de deux semaines suite à la demande et l’engouement général. Inaugurée le 10 juillet et présentée dans le Hall du Musée de la mémoire vivante, l’exposition restera accessible au public jusqu’au 22 août inclusivement.

Elle sera pour toutes et tous une occasion d’admirer l’un des savoir-faire de l’art textile. Une sélection de dessins et de courtepointes réalisés par Estelle Dumas de Neuville compose cette exposition nourrie des souvenirs et des histoires de trois générations d’une même famille. Un guitariste, le jardin floral, des dessins de ses fils et de ses petits-enfants ne sont que des exemples des scènes qu’elle crée en courtepointes.

Le Musée et son site avec les bâtiments ancestraux et les jardins, sans oublier la Tour de l’innovation, demeurent des lieux à visiter en tout temps. Avec la carte Amis du Musée achetée au Musée de la mémoire vivante, le détenteur peut visiter sans frais huit musées entre Québec et Rimouski.

