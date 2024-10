Unis pour sauver la piscine du Cégep de La Pocatière

Le groupe citoyen Sauvons notre piscine met en place une activité de mobilisation citoyenne afin de souligner le travail des conseillers municipaux, maires, mairesses et préfets des MRC de Kamouraska et de L’Islet, de les remercier, ainsi que pour signifier une fois de plus au gouvernement que la population réclame un soutien financier supplémentaire afin de permettre la réouverture de la piscine du Cégep de La Pocatière.

Sur la recommandation de notre député d’amasser une contribution financière du milieu plus élevée que le 100 000 $ déjà promis par Ville La Pocatière, l’équipe des élus municipaux du Kamouraska est attablée actuellement pour mettre la main à la pâte. Le préfet de L’Islet, Normand Caron, participe aussi aux différentes rencontres de concertation.

« Le résultat de ce travail colossal, additionné à la démonstration de la volonté citoyenne, propulsera sans doute un message clair au gouvernement sur l’importance de contribuer davantage », affirme Katie Lizotte, présidente du comité citoyen Sauvons notre piscine.

C’est sur le terrain du Cégep de La Pocatière qu’aura lieu un rassemblement positif et coloré, le samedi 19 octobre entre 10 h 30 et 12 h. Le comité citoyen Sauvons notre piscine et ses partenaires ont mis sur pied une programmation courte et animée pour les petits et les grands. À cette occasion, la population est invitée à porter vêtements ou accessoires de natation.

« Ce sera l’occasion parfaite pour qu’une fois de plus, on démontre notre attachement à cette piscine, et pour faire valoir qu’on veut sa réouverture dans les plus brefs délais », clame Mme Lizotte. La population est invitée à suivre le groupe Facebook Comité citoyen Sauvons notre piscine 2.0 afin d’être tenu au courant des informations sur le sujet.

Source : Comité Sauvons notre piscine