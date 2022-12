Valoriser le métier d’agriculteur dès l’adolescence

Après quelques formations offertes dans certaines MRC du territoire, Agriculture en herbe s’étend à la grandeur du Bas-Saint-Laurent avec des formations pour les 12-17 ans visant à leur faire découvrir le métier.

À « Jeunes trayeurs » et « Jeunes bergers » s’ajoutent cette année « Jeunes maraîchers » et « Jeunes mécaniciens ». L’originalité du projet est d’offrir une expérience immersive, pratique et pédagogique sur l’agriculture, encadrée par des spécialistes de l’enseignement agricole dans un environnement sécuritaire et adapté.

« Après des formations entre autres à l’ITAQ et à Saint-Arsène, on a décidé de le faire globalement pour le proposer au plus de jeunes possible, dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. On veut semer une graine, intéresser les jeunes à la base », indiquait Julie Gagnon, présidente du Collectif régional en formation agricole. Jusqu’à présent, les programmes attirent autant des fils et filles d’agriculteurs que des jeunes de différents horizons.

Avec la formation Jeunes trayeurs, les adolescents en apprennent plus sur l’alimentation, les soins et l’approche sécuritaire des animaux, principalement. Pour Jeunes bergers, il est question de contenus théoriques et pratiques sur l’observation, le confort et la santé animale, sur le regroupement des animaux et leur alimentation, ainsi que sur le comportement animal et la manipulation sécuritaire.

Quant à Jeunes maraîchers, il s’agit aussi d’une formation d’environ une journée, où l’on parle de préparation primaire du sol, de notions de base sur la taille des végétaux comestibles, ainsi que de la préparation et de l’entretien des légumes à l’extérieur. Une formation a aussi été préparée pour les futurs mécaniciens, qui aborde des notions de base, la sécurité des machines et équipements, ainsi que l’entretien, entre autres.

« Pour ce qui est des mécaniciens, on parle d’une base de connaissances pour être capable de se débrouiller. On estime que si on les intéresse assez jeunes, on les aura pour encore plus longtemps », ajoute Mme Gagnon.

Ultimement, la formation Jeunes acériculteurs pourrait s’ajouter.

Le projet Agriculture en herbe 2022-2024 est porté par les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, les syndicats locaux, Agricarrière, et le Collectif régional en formation agricole. C’est dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, d’évolution rapide des connaissances, de changements technologiques et d’ouverture des marchés que ces formations ont été réfléchies.

Le projet vise à valoriser la profession agricole et agroalimentaire.