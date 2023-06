Vélo de montagne : La Coupe Ras L’Bock en juin

La troisième édition de la Coupe Ras L’Bock sera finalement tenue le dimanche 18 juin prochain. Comme les années précédentes, entre 100 et 200 cyclistes sont attendus au Boisé Beaupré pour prendre part à cette compétition régionale de vélo de montagne attachée au circuit de la Coupe EVO Québec/Chaudière-Appalaches.

L’organisateur de la Coupe Ras L’Bock, Stéphane Rousseau avait habitué les gens du milieu pocatois et des environs à un événement en août ou septembre ces deux derniers étés, mais le calendrier des compétitions de vélo de montagne ouvrait cette année la tenue de la Coupe Ras L’Bock aussi tôt qu’en juin.

Il s’agira de la deuxième compétition de la saison sur cinq au sein du circuit de la Coupe EVO Québec/Chaudière-Appalaches.

Appuyé par de nombreux commanditaires, Stéphane Rousseau bénéficie également de l’aide d’une quarantaine de bénévoles la journée de l’événement, un point fort souligné annuellement par la Fédération québécoise des sports cyclistes.

« L’an passé, on a reçu environ 150 cyclistes, donc ça prend du monde pour bien les accueillir. Cette année, on attend encore autant de coureurs, même si c’est difficile à dire pour le moment, car les gens ont tendance à s’inscrire à la dernière minute, en fonction de la température », souligne l’organisateur.

Ouvert à tous

Les amateurs de vélo de montagne sont d’ordinaire à la recherche de ce type de compétition, et suivent le circuit partout où il se déplace dans la région.

Stéphane Rousseau rappelle toutefois que la Coupe Ras L’Bock est ouverte à tous, et qu’il est même possible de s’inscrire le jour même, le premier départ étant à 9 h 30.

Différentes catégories sont en compétition, allant des enfants aux adultes expérimentés. « Il y a six départs prévus dans la journée. Les parcours vont d’un à quatre kilomètres », enchaîne-t-il.

Il s’agira d’ailleurs de la deuxième année où la compétition se tiendra avec l’ensemble des infrastructures développées pour le vélo de montagne au Boisé Beaupré, en partenariat avec la Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Lors de la première édition, Stéphane Rousseau rappelle qu’il manquait encore quelques kilomètres de sentiers.

« Nous sommes rendus à 9,2 km de sentiers, et un parc d’habiletés de 865 m, qu’on ne retrouve pas ailleurs. Les investissements réalisés ici ces dernières années sont novateurs et uniques entre Lévis et Rivière-du-Loup », poursuit-il.