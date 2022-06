Vente d’actifs suite à la faillite d’Ampère

Jusqu’au 20 juin, le syndic attitré à la faillite de l’entreprise Ampère de La Pocatière vend ses actifs pour rembourser les créanciers. Ampère offrait un service d’assemblage de prototypes et de cartes électroniques.

On y retrouve en plus de la bâtisse, des pièces électroniques, de l’outillage, du mobilier de bureau, un ensemble d’étagères, une remorque fermée pour entreposage, un tracteur, de l’équipement roulant, des systèmes d’inspections, imprimantes, positionneur de composantes, de la machinerie et des équipements de laboratoire, entre autres.

On estime à un peu plus de 950 000 $ la valeur de tous les actifs en vente. Seulement le terrain et l’immeuble de l’avenue de la Grande-Anse sont évalués au niveau municipal à 475 600 $.

L’ancien propriétaire Guy Gilbert indiquait que l’entreprise avait dû cesser ses opérations non pas par manque de contrat, mais par manque de composantes électroniques et de personnel. Ce dernier travaille maintenant pour Gentec.ca du côté du Québec où il va continuer d’offrir le service d’assemblage aux clients de cette compagnie.