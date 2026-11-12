Vernissage du projet « Or du temps

La Mosaïque bibliothèque de La Pocatière invite chaleureusement la population, de la région à assister au vernissage public de fin de parcours du projet « Or du temps », qui se tiendra sous la forme d’un 5 à 7 convivial. L’événement a lieu le mercredi 25 novembre, de 17h à 19h, à la Mosaïque, bibliothèque de La Pocatière, 900, 6ᵉ Avenue Pilote.

Une aventure artistique rassembleuse et intergénérationnelle

Au cours de cet automne, les citoyens du Kamouraska et de L’Islet ont été invités à s’offrir une pause créative gratuite et sans aucun prérequis artistique. Guidés par l’artiste Karine Verpillot (connue sous le nom de Ka dans le Kamouraska), les participants ont pu explorer leur fibre créative dans une ambiance chaleureuse et bienveillante à travers une série de 8 ateliers hebdomadaires du 9 septembre au 11 novembre.

Au total, le projet a donné lieu à 12 ateliers créatifs et a mobilisé plus de 50 participant(e)s. L’initiative s’est démarquée par son importante volet communautaire et intergénérationnel : Sensibilisation et célébration des aînés : Lors de la Journée internationale des aînés le 1ᵉʳ octobre 2026, trois résidences d’aînés de La Pocatière (Domaine Angélique, la Résidence Hélène-Lavoie et la Résidence Le Victoria) ont réalisé chacune une œuvre collective distincte. Inclusion jeunesse : Une classe du programme CAF de la Polyvalente de La Pocatière a également pris part au projet en créant une œuvre collective. Lors de ce vernissage du 25 novembre, les œuvres réalisées tout au long de la démarche seront fièrement exposées à la Bibliothèque La Mosaïque.