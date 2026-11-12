Bernard Généreux invite les employeurs à s’inscrire à Emplois d’été Canada

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, invite les organismes et les entreprises de sa circonscription à profiter du retour du programme Emplois d’été Canada pour l’année 2027. Les employeurs ont jusqu’au 4 décembre prochain pour soumettre leur demande afin d’accueillir de jeunes travailleurs durant la prochaine saison estivale.

Destiné aux jeunes de 15 à 30 ans, ce programme fédéral vise à favoriser leur intégration au marché du travail, tout en permettant aux employeurs de répondre à certains besoins de main-d’œuvre.

Les organismes à but non lucratif, les employeurs du secteur public, et les entreprises privées comptant 50 employés ou moins peuvent présenter une demande, à condition de respecter les critères d’admissibilité, dont celui d’être en activité depuis au moins deux ans au 31 décembre 2026.

Des priorités adaptées aux réalités régionales

Pour cette nouvelle édition, plusieurs secteurs d’activité seront particulièrement ciblés, notamment les services communautaires, les initiatives favorisant la sécurité alimentaire, les petites entreprises et les organismes locaux. Les industries liées aux ressources naturelles, dont l’agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche figurent également parmi les priorités, tout comme les secteurs de l’information et de la culture.

Pour Bernard Généreux, cette initiative représente une occasion intéressante de soutenir à la fois les jeunes et les employeurs de la région. « Ce programme constitue un levier important pour soutenir l’intégration des jeunes au marché du travail, tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre de nos organismes et entreprises », a déclaré le député.

Ce dernier encourage les organisations admissibles à profiter de cette possibilité de financement, rappelant que les expériences professionnelles offertes aux jeunes contribuent directement au dynamisme économique et communautaire des régions.

Les employeurs peuvent consulter les modalités du programme sur le site du gouvernement du Canada ou obtenir davantage de renseignements auprès du bureau du député.

La période de dépôt des demandes prendra fin le 4 décembre 2026 à 2 h 59, heure normale de l’Est. Pour toute question, les employeurs peuvent communiquer avec Annie Francœur, directrice régionale du bureau de Bernard Généreux, au 418 714-8931. (JDS)