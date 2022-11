Vers la construction de minichalets dans L’Islet-Sud

L’Office du tourisme de la MRC de L’Islet souhaite donner une impulsion pour faire augmenter l’offre d’hébergement dans le sud de L’Islet, en trouvant les subventions nécessaires pour d’abord faire construire quatre minichalets sur pilotis à Tourville.

Une coopérative a été formée l’an passé pour créer un réseau d’hébergement unique composé d’unités de type écochalet dans la MRC de L’Islet. L’Office du tourisme de la MRC de L’Islet fait d’ailleurs partie de cette coopérative.

Toutefois, « la demande financière effectuée par la coopérative auprès du ministère du Tourisme n’a pas été retenue. Devant ce refus, l’Office du tourisme a décidé de regarder autrement, et de le réaliser seul pour commencer », a dit le directeur Jean Saint-Pierre.

On s’est donc tourné vers le Fonds de vitalisation de la MRC pour contribuer à la construction de quatre petits chalets sur le terrain du Centre sportif Le Jasmin. Le conseil municipal de Tourville a d’ailleurs donné son appui au projet, appelé « Éco chalet Monk ».

« On va aussi faire des demandes à Tourisme Chaudière-Appalaches pour procéder rapidement. Il y a des besoins en hébergement au sud. On veut démontrer que ça peut marcher, puis transférer à un privé, car on ne veut pas les concurrencer », ajoute Jean St-Pierre.

Ainsi, ces quatre premières unités quatre-saisons permettraient la réalisation d’une première phase, et l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet souhaite que la balle soit ensuite lancée à des entrepreneurs privés. Ajouter de l’hébergement permettra de développer encore plus l’offre touristique dans ce secteur, où la pratique de la motoneige et du VTT est très populaire.

M. Saint-Pierre indiquait aussi que le discours des intervenants concernés évoluerait vers la mise en commun de ressources pour, par exemple, le ménage et la prise de réservation au sein des hébergements disponibles.