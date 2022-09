Vers une seule collecte des matières résiduelles au Kamouraska?

Des entreprises privées et une régie se partagent actuellement la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire du Kamouraska. Il y a d’un côté la Ville de La Pocatière et onze autres municipalités, réparties entre le Regroupement Est et le Regroupement Centre, qui confient la collecte à des entreprises privées, alors que la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest fait de même au sein des municipalités de Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Onésime-d’Ixworth, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Rivière-Ouelle.