Victoire du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli

Dans la ligue de hockey Côte-Sud vendredi, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico a inscrit deux buts dans chacune des périodes, en route vers un gain assez facile de 6-2 devant le Familiprix de Saint-Joseph.

Marc-Antoine Goulet, avec son quatrième de la saison, donnait les devants aux locaux une minute et 20 secondes après le début de la rencontre, puis Donovan Vézina doublait cette avance à 16:09. Les visiteurs ont ensuite profité d’un avantage numérique pour s’inscrire au pointage avant la fin de la période, Olivier Lafontaine complétant une manœuvre de Denis Nadeau et Jonathan Goulet.

Après avoir inscrit le premier but des siens en première, Marc-Antoine-Goulet récidivait avec son deuxième du match à 4:12 au début de la période médiane, portant ainsi la marque 3-1.

Zacharie Dumas a porté la marque 4-1 en faveur de Saint-Jean un peu plus de sept minutes plus tard et l’engagement s’est terminé avec un écart de deux buts après que Jonathan Goulet ait rétréci l’écart lors d’une supériorité numérique à 19:26.

Nicolas Lamarre a donné les devants 5-2 à Saint-Jean en marquant dans un filet désert en début de 3e période (1:41) et Donovan Vézina a scellé l’issue du match avec le 6e but des siens à 3 h 54.

Source : LHCS