La présentation 2022 de la 29e édition de la compétition Invitation Côte-du-Sud aura lieu les 11 et 12 novembre prochains au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les clubs des régions de Québec–Chaudière-Appalaches et de l’Est-du-Québec ont été invités à participer à cet événement.

De retour après deux années d’absence à cause de la pandémie, ce rendez-vous est toujours grandement apprécié, et offre un divertissement incomparable aux amateurs de patinage artistique. Il permet aux concurrents de déployer leur talent dans un esprit de saine compétition. Le comité organisateur convie toute la population à venir encourager les patineurs et patineuses.

Source : Compétition Invitation Côte-du-Sud