Viens prendre l’air, défi 28 jours

Le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet (CABML) invite toutes les personnes de 50 ans et plus à relever le défi de marcher pendant 28 jours, de façon individuelle ou entre amis, et une fois par semaine de marcher en groupe.

Ce défi se tiendra du 16 octobre au 12 novembre, est gratuit, et est conçu pour aider les aînés à marcher régulièrement et à bien s’hydrater. Il suffit de s’inscrire auprès du responsable du groupe de marche de sa localité, ou de communiquer avec Vanessa Pouliot, conseillère VIACTIVE. Marches de groupe : dates et lieux à confirmer.